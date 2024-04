Liga 2, etapa 2 din play-out | Toate jocurile incep la ora 11:00. Inca doua echipe isi pot asigura matematic mentinerea in esalon

Etapa a 2-a din play-out-ul Ligii 2, editia 2023-2024, are programate toate meciurile sambata, 6 aprilie 2024, de la ora 11:00.In Grupa A se joaca la Mioveni (cu CFC Arges gazda), Clinceni si Dumbravita, in timp ce Unirea Dej sta, iar in Grupa B se joaca la Targoviste, Slatina si Buftea (cu Progresul Spartac gazda), in timp ce Steaua sta.In aceasta saptamana, CSM Alexandria s-a despartit de Eugen Trica, plecat la FCU Craiova FC, iar echipa este condusa de antrenorul secund Sorin Albeanu. ... citește toată știrea