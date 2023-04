Trei etape au mai ramas din play-out-ul acestei editii a Ligii 2, sezonul 2022-2023, iar antepenultima are loc astazi, 22 aprilie 2023. Toate cele sase jocuri din cele doua grupe au loc incepand de la ora 11:00. Localitatile in care se vor disputa meciuri sunt Slobozia, Slatina si Ramnicu Valcea, in Grupa A, respectiv Dumbravita, Chiajna si Timisoara (Electrica), in Grupa B.Daca la finalul rundei trecute am aflat primele doua echipe retrogradate matematic, de aceasta data, acestora s-ar putea ... citeste toata stirea