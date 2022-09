Liga 2, etapa 7 | Dej, Chiajna, Targu Jiu, Baia Mare si Bucuresti, gazdele meciurilor care incep de la ora 11:00. Jocul Stelei nu se mai disputa astazi

Etapa a 7-a a Ligii 2, ultima inainte de prima pauza generata in acest sezon de meciurile echipelor nationale, debuteaza astazi, sambata, 17 septembrie. De la ora 11:00 se vor disputa cinci partide, la Dej, Chiajna, Targu Jiu, Baia Mare si Bucuresti (Metaloglobus). Din Top 6 dupa primele sase runde intra la joc in aceste meciuri doar Unirea Dej, aflata pe locul 3, dar la egalitate atat cu prima clasata, cat si cu echipa situata pe pozitia a 4-a.Multe schimbari in aceasta etapa a 7-a a Ligii ... citeste toata stirea