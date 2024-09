Liga 2, etapa 8 | Nu mai putin de opt meciuri incep de la ora 11:00. CS Mioveni, la primul joc dupa depunctarea primita de la FRF

Etapa a 8-a a sezonului regular 2024-2025 de Liga 2 are majoritatea partidelor programate sambata, 28 septembrie 2024, noua din cele 11.Duminica si luni se disputa cate un joc, la Craiova, respectiv Bucuresti.Miercuri s-a consumat si a doua dintre cele trei restante din primele trei runde ale sezonului, astfel ca in acest moment clasamentul este mai aproape de adevar. Corvinul a castigat din nou, 2-1 la Ungheni, si a egalat-o pe CS Afumati, chiar formatia cu care are ultima restanta, insa ... citește toată știrea