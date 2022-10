Liga 2, etapa 8 | Trei meciuri incep de la ora 11:00, la Iasi, Dumbravita si Buftea. Steaua joaca la Ramnicu Valcea, de la ora 12:00

Dupa un weekend fara meciuri in Liga 2, din cauza partidelor echipelor nationale, campionatul se reia astazi, sambata, 1 octombrie 2022, cu patru jocuri. Trei incep de la ora 11:00, la Dumbravita, Iasi si Buftea, iar ultimul are startul de la ora 12:00, la Ramnicu Valcea.Sunt mai putine ca de obicei, asta si pentru ca marti, miercuri si joi au avut loc meciuri in play-off-ul Cupei Romaniei, iar 16 echipe din Liga 2 au evoluat. Progresul Spartac, Unirea Dej, Metaloglobus Bucuresti si Unirea ... citeste toata stirea