Liga 2, prima etapa din play-out | Cele sase meciuri incep toate de la ora 11:00. Echipele care stau in aceasta runda au amical

Play-out-ul Ligii 2, editia 2023-2024, isi consuma astazi, 30 martie 2024, prima din cele sapte etape. Toate meciurile din cele doua grupe au fost programate sa aiba loc in acelasi timp, de la ora 11:00. Stadioanele din Piatra Neamt, Turnu Magurele, Resita, Buftea (cu CS Tunari gazda), Chiajna si Targu Jiu sunt gazdele.In prima etapa, in Grupa A sta Campionii FC Arges, iar in Grupa B sta CSM Slatina. Cele doua echipe vor juca insa tot astazi, dar de la ora 11:30, la Slatina, intr-un amical.La ... citește toată știrea