Liga 3 | Astazi se decid ultimele doua calificate la primul baraj de promovare. Se incheie play-off-ul. Din play-out va mai fi o etapa de disputat

Final de saptamana important pentru echipele participante in campionatul Ligii 3, editia 2021-2022. In special pentru cele care joaca in play-off, fiindca vineri si sambata, 20 si 21 mai 2022, are loc ultima etapa a acestui turneu. Pentru cele din play-out se desfasoara penultima runda, ultima urmand sa aiba loc weekendul viitor.In play-off, astazi, de la ora 17:00, are loc primul meci (CSM Focsani - Aerostar Bacau / Seria 2), iar altele 11 incep de la ora clasica a acestei luni, 18:00.