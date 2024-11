Liga 3, etapa 11 | Mai mult de jumatate din meciurile rundei au loc astazi. Ultimele trei echipe neinvinse in acest sezon

Cinci etape de Liga 3 au mai ramas de disputat in 2024, iar prima dintre acestea are loc vineri si sambata, 8 si 9 noiembrie, de la ora 14:00. 26 dintre cele 50 de meciuri au loc vineri, iar restul, 24, se joaca sambata.Singura exceptie este meciul Unirea Alba Iulia - Metalurgistul Cugir, din Seria 7, care se disputa vineri, de la ora 18:00, cu gazdele profitand de nocturna mobila inchiriata pentru partidele pe care le are de disputat acasa in grupele Cupei Romaniei.Trei echipe sunt inca ... citește toată știrea