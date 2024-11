Liga 3, etapa 12 | 15 meciuri se disputa astazi. Printre echipele care intra la joc se numara si CSM Alexandria si SCM Ramnicu Valcea, doua dintre ultimele trei formatii fara esec

Patru etape de Liga 3 au mai ramas de disputat in 2024, iar prima dintre acestea are loc vineri si sambata, 15 si 16 noiembrie, de la ora 14:00, cu o exceptie. Meciul LPS HD Clinceni - CSM Alexandria, din Seria 4, are loc vineri, de la ora 18:00.15 dintre cele 50 de meciuri au loc vineri, iar restul, 35, se joaca sambata.SC Popesti Leordeni, CSM Alexandria si SCM Ramnicu Valcea sunt inca neinvinse in acest sezon de Liga 3Dupa primele 11 etape, liderii celor zece serii sunt: Stiinta Miroslava ... citește toată știrea