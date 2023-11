Etapa a 12-a, a treia a returului sezonului regular al campionatului Liga 3, editia 2023-2024, are meciurile programate pentru vineri si sambata, 10-11 noiembrie 2023, in mai multe intervale orare. In afara de aceasta runda mai sunt programate inca trei in acest an 2023, urmand ca apoi sa se intre in pauza de iarna.Vineri, in etapa a 12-a, sunt stabilite sa se dispute 18 partide din totalul de 49. Daca 15 au loc de la ora clasica a acestei luni, ora 14:00, altele trei au fost puse in intervale ... citeste toata stirea