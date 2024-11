Liga 3, etapa 13 | CSC Peciu Nou a reusit scorul rundei, 10-0. CS Blejoi si CS Medgidia au marcat si ele de multe ori. CSM Alexandria pierde primul meci in acest sezon, contra Progresului Spartac

Antepenultima etapa programata in 2024 in campionatul Liga 3, editia 2024-2025, isi desfasoara vineri si sambata, 22 si 23 noiembrie, de la ora 14:00, cu o exceptie, meciurile. Singurul care nu se aliniaza cu celelalte este jocul dintre Unirea Alba Iulia si Avantul Reghin, din Seria 7, stabilit sa aiba loc vineri, de la ora 18:00. Trupa din Alba profita din nou de faptul ca are nocturna mobila instalata la stadionul din Cetate si joaca inca un meci de acasa la lumina reflectoarelor, asa cum a ... citește toată știrea