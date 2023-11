Penultima etapa din campionatul Liga 3 programata in 2023 are loc vineri si sambata, 24-25 noiembrie.Runda a 14-a a sezonului regular 2023-2024 are in prima zi stabilite 17 jocuri din totalul de 49. Primul incele de la ora 12:00, Universitatea Craiova 2 - CSC Ghiroda si Giarmata Vii, in Seria 7, altele 15 au loc de la ora 14:00, clasita pentru luna noiembrie,iar de la ora 16:00 se disputa FCU Craiova FC 2 - Vointa Lupac, tot din Seria 7.Celelalte 32 de partide au loc sambata, toate urmand a ... citeste toata stirea