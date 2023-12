Ultima etapa din campionatul Liga 3 programata in 2023 are loc vineri si sambata, 1 si 2 decembrie.Runda a 15-a a sezonului regular 2023-2024 are in prima zi stabilite 23 jocuri din totalul de 49, toate avand ora de start 14:00. Celelalte 26 de partide au loc sambata, tot incepe de la ora 14:00.In aceasta etapa, in Seria 1 va sta Aerostar Bacau, din cauza abandonului celor de la Viitorul Darabani.Doar FC Bihor Oradea mai este invincibila in acest sezon de Liga 3. CSM Deva a pierdut primul ... citeste toata stirea