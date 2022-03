Liga 3, etapa 17 | 15 meciuri din penultima runda a sezonului regular au loc ACUM. FCSB 2 - Rapid 2 este unul dintre ele

Doua etape au mai ramas de disputat din sezonul regular al Ligii 3, editia 2021-2022, iar penultima are loc astazi si maine, vineri si sambata, 18 si 19 martie 2022. Ulterior, primele patru clasate din fiecare serie vor merge in play-off (zece grupe), iar celelalte echipa vor evolua in play-out (noua grupe de cate sase echipe si una de cinci).Lupta pentru play-off si play-out este in desfasurare, in nicio serie nefiind inca incheiata definitiv.Vineri, 18 martie, de la ora 15:00, sunt ... citeste toata stirea