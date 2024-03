Liga 3, etapa 17 | CSM Olimpia a inregistrat scorul zilei, Gloria Bistrita Nasaud s-a impus in derby-ul cu ACS Targu Mures. S-au dat 9 goluri in meciul in care a jucat Phoenix. Foresta este la a doua neprezentare si va fi exclusa din campionat

A doua etapa din campionatul Liga 3 programata in 2024, penultima din sezonul regular, are loc vineri si sambata, 15 si 16 martie. Cu exceptia unui meci, Cetatea Turnu Magurele - Viitorul Daesti, din Seria 6, programat de la ora 17:00, celelalte au loc de la ora 15:00. 18 partide au loc vineri, iar celelalte 30 au loc sambata.In Seria 1, in aceasta runda, sta Somuz Falticeni, din cauza abandonului celor de la Viitorul Darabani. Si tot in aceasta serie, Foresta Suceava este la a doua ... citește toată știrea