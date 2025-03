Liga 3, etapa 19 | Ultima runda a sezonului regular isi disputa primele meciuri ACUM. Se stabilesc ultimele 10 echipe calificate in play-off

Ultima etapa din sezonul regular al Ligii 3, editia 2024-2025 are loc vineri si sambata, 14 si 15 martie 2025.Cele 48 de partide ramase per runda, dupa abandonul celor de la Vointa Limpezis (Seria 2) si Sparta Ramnicu Valcea (Seria 8), se desfasoara incepand cu ora 15:00, fara exceptii de aceasta data. 14 meciuri au loc vineri, iar celelalte 34 se disputa sambata.Vor sta si vor castiga la "masa verde" in aceasta etapa echipele Viitorul Onesti (Seria 2) si Speed Academy (Seria 8). SCM Ramnicu ... citește toată știrea