Liga 3, etapa 2 | CS Dinamo, victorie spectaculoasa in Arges. FCSB 2 a spulberat Real Bradu. Rezultatele meciurilor de vineri

Mare parte din echipele din Liga 3, cu mici exceptii, au evoluat la mijlocul acestei saptamani in Turul 2 al Cupei Romaniei. La trei, patru zile distanta, acestea vor intra din nou la joc, de aceasta data in campionat, in etapa a 2-a a noului sezon.In runda a 2-a, vineri, de la ora 17:00, ora de joc din luna septembrie, se desfasoara 12 jocuri. Sambata, prima partida are loc de la ora 16:00, CSM Focsani - Dacia Unirea Braila, din Seria a 2-a, restul urmand sa se dispute de la ora 17:00. ... citeste toata stirea