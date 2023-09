Etapa a 3-a a noului sezon de Liga 3, editia 2023-2024, a inceput inca de marti, 5 septembrie, cand a fost programat meciul dintre ACSO Filiasi si satelitul Universitatii Craiova, o partida prin care s-a dorit o serbare a 75 de ani de la infiintarea clubului din Banie, echipa Filiasiului fiind primul adversar al acesteia in urma cu trei sferturi de secol. Filiasiul s-a impus cu scorul de 2-0, prin goluri marcate in prima repriza.In rest, etapa a 3-a are programate meciuri in zilele obisnuite ... citeste toata stirea