Liga 3, etapa 4 | 16 meciuri se disputa ACUM! Doar 9 echipe din cele 100 mai au punctaj maxim si doar 24 sunt neinvinse

In etapa a 4-a a campionatului Ligii 3, editia 2024-2025, 16 dintre cele 50 de meciuri au loc vineri, 20 septembrie 2024, de la ora 17:00. Nu se joaca in seriile 2, 3 si 6, unde toate meciurile sunt programate pentru sambata.A doua zi, sambata, primul meci incepe de la ora 14:00, SR Brasov - CSO Plopeni, iar al doilea are startul la ora 15:00, CSO Baicoi - Kids Tampa Brasov, ambele facand parte din seria 6. Restul, 32 de partide, incepe la ora 17:00, ora oficiala de joc pentru luna septembrie. ... citește toată știrea