Etapa a 4-a a play-off-ului si play-out-ului Ligii 3, editia 2022-2023, se desfasoara vineri si sambata, 21 si 22 aprilie 2023. In play-off aceasta este prima runda a returului, iar in play-out este penultima runda a turului.Vineri sunt programate 9 meciuri in play-off si 10 in play-out, toate cu incepe de la ora 17:00. Sambata, primul joc are loc de la ora 15:00, in play-out-ul Seriei a 8-a. Restul incep de la ora 17:00, 11 in play-off si 17 in play-out.In aceasta etapa stau FK Miercurea ... citeste toata stirea