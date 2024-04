Liga 3, etapa 4 din play-off si play-out | Meci spectaculos la Deva, cu sase goluri. Sighetu a invins liderul SCM Zalau. AFC Campulung Muscel s-a impus dramatic la Brasov

A patra etapa din play-off-ul si play-out-ul Ligii 3, editia 2023/24, se joaca vineri si sambata, 19 si 20 aprilie 2024. Toate cele 49 de meciuri au loc de la ora 17:00.16 jocuri au loc vineri, dintre care sapte in play-off si noua in play-out, iar 33 se disputa sambata, dintre care 13 in play-off si 20 in play-out.In play-off si play-out, echipele au intrat cu punctele acumulate in sezonul regular. In turneul care determina formatiile care merg in barajele de promovare se joaca meciuri tur, ... citește toată știrea