Liga 3, etapa 5 | 23 de meciuri au loc astazi. Numarul echipelor cu punctaj maxim sau neinvinse in acest sezon continua sa scada

Etapa a 5-a a campionatului Ligii 3, editia 2024-2025, are programate pentru vineri, 27 septembrie 2024, 23 de partide din totalul de 50. Ora de start in cazul tuturor este 17:00, iar fiecare serie din cele zece are cel putin un meci care are loc vineri.Sambata, 28 septembrie, se disputa celelalte 27 de partide, cu incepere tot de la ora 17:00.In aceasta saptamana, Comisia de Disciplina si Etica a FRF a decis sa acorde victorie la "masa verde", cu 3-0, celor de la CSM Adjud, in locul esecului ... citește toată știrea