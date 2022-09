Liga 3, etapa 5 | Bistrita, victorie mare cu liderul CSM Satu Mare. Cugir, revenire spectaculoasa cu Ocna Mures. "Satelitul" celor de la Viitorul Pandurii a pierdut la "masa verde"

Doar meciuri in campionatul Liga 3 se joaca in acest final de saptamana la nivel national, cu SuperLiga si Liga 2 intrerupte din cauza jocurilor desfasurate in aceasta perioada de echipele nationale. Sezonul regular a ajuns la etapa a 5-a, una care are programate partide vineri, sambata, duminica si martea viitoare.Runda are programata prima partida vineri, de la ora 16:00, intre Viitorul Simian si Aurul Brad (Seria 7). De la ora clasica a acesti luni septembrie, 17:00, se disputa 17 jocuri ... citeste toata stirea