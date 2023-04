Etapa a 5-a a play-off-ului si play-out-ului Ligii 3, editia 2022-2023, isi condusa meciurile vineri si sambata, 28 si 29 aprilie 2023. In play-out este ultima runda a turului.Vineri sunt programate 7 meciuri in play-off si 11 in play-out, toate cu incepe de la ora 17:00. Sambata, primul joc are loc de la ora 15:00, in play-off-ul Seriei a 3-a, intre Farul Constanta 2 si CS Afumati, primele doua clasate. Restul incep de la ora 17:00, 12 in play-off si 17 in play-out.In aceasta etapa stau ... citeste toata stirea