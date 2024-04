Liga 3, etapa 5 din play-off si play-out | CS Dinamo s-a impus la Popesti, CS Afumati a trecut de Dunarea Calarasi, Valcea a remizat acasa. Gilortul a umilit Jiul chiar la Petrosani

A cincea etapa din play-off-ul si play-out-ul Ligii 3, editia 2023/24, se joaca vineri si sambata, 26 si 27 aprilie 2024. Cu exceptia unui meci, toate cele 46 de meciuri, de aceasta data, au loc de la ora 17:00. Viitorul Simian - CSM Deva, din play-off-ul Seriei a 7-a, are loc vineri, de la ora 14:00, iar partida Minerul Ocna Dej - Lotus Baile Felix, din play-out-ul Seriei a 10-a, nu se va disputa.17 jocuri au loc vineri, dintre care sase in play-off si 11 in play-out, iar 30 se disputa ... citește toată știrea