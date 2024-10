Liga 3, etapa 6 | 16 meciuri se disputa ACUM. Doar doua echipe mai au punctaj maxim in acest sezon si un total de 12 sunt neinvinse

Etapa care inchide o treime din sezonul regular al actualei editii a Ligii 3, 2024-2025, se disputa vineri si sambata, 4-5 octombrie 2024. Etapa a 6-a este prima programata in aceasta luna octombrie, in care ora oficiala de start a meciurilor este 15:00, in loc de 17:00, cum a fost in septembrie.Vineri sunt programate sa se dispute 17 meciuri din totalul de 50, 16 avand ora de start 15:00, iar unul incepe de la ora 17:00, Cetatea Turnu Magurele - Dunarea Giurgiu, din Seria 6. In seriile 2 si 3 ... citește toată știrea