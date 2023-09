Etapa a 6-a a Ligii 3, editia 2023-2024, are programate de aceasta data toate meciurile in zilele de vineri si sambata, 29-30 septembrie 2023, cu toate ca trei dintre cele 100 de formatii au jucat la mijlocul acestei saptamani in faza grupelor Cupei Romaniei, SCM Zalau (1-4 cu SC Otelul), Progresul Pecica (1-2 cu Petrolul) si FC Bihor Oradea (0-2 cu FCSB).Vineri, de la ora 17:00, au loc 15 partide din totalul de 50 cate au loc pe etapa. Sambata, de la acceasi ora, se desfasoara celelalte ... citeste toata stirea