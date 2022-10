Liga 3, etapa 6 | CSM Resita sufera primul esec, chiar acasa. Dunarea Calarasi pierde si ea. Astra si Braila, umilite din nou. Corvinul, victorie la limita cu Ungheni

Etapa a 6-a a Ligii 3, sezonul 2022-2023, debuteaza vineri, 30 septembrie, si se incheie duminica, 2 octombrie. Jocurile de vineri, 16 la numar, au loc incepand de la ora 17:00, iar celelalte, programate in primele doua zile ale lunii octombrie se vor desfasura de la ora 15:00, ora oficiala de start a partidelor acestei luni.Din campionatul Ligii 3 sunt doua echipe proaspat calificate in faza grupelor Cupei Romaniei. Este vorba despre CS Ocna Mures, din Seria 9, care in play-off a trecut de ... citeste toata stirea