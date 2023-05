Este etapa intermediara in Liga 3 la mijlocul acestei saptamani. Runda a 6-a din play-off si play-out se joaca marti si miercuri, 2, respectiv 3 mai.Marti sunt programate 8 meciuri in play-off si 13 in play-out, de la ora 18:00, cu exceptia partidei dintre Gloria Lunca Teuz Cermei - Progresul Pecica, din play-out-ul Seriei a 8-a, care are startul de la ora 17:00. Miercuri sunt 12 jocuri in play-off si 15 in play-out.In aceasta etapa stau Stiinta Miroslava, in Seria 1, si CS Dinamo Bucuresti, ... citeste toata stirea