Incepand cu etapa a 7-a a Ligii 3, editia 2023-2024, prima programata in luna octombrie, meciurile se vor disputa de la ora 15:00, nu 17:00, cum a fost ora de start in rundele disputate in luna septembrie.Tot incepand cu aceasta runda, campionatul continua cu o echipa in minus, dupa ce Viitorul Darabani a fost exclusa din competitie de FRF in urma celor doua neprezentari din precedentele doua meciuri. Astfel, Seria 1 a Ligii 3 va continua de acum cu o formatie in minus, astfel ca in fiecare ... citeste toata stirea