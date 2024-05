Liga 3, etapa 8 din play-off si play-out | AFC Campulung Muscel a castigat derby-ul seriei, in FCU Craiova 2 - Jiul Petrosani s-a inregistrat un scor incredibil. 12 meciuri sunt programate de la ora 18:00

Doua etape au mai ramas de jucat in play-off-ul Ligii 3 si trei in play-out, iar vineri si sambata, 10-11 mai 2024, sunt programate sa se dispute noi meciuri, in cadrul rundei a 8-a din cele doua turnee.Cum marti si miercuri a avut loc etapa intermediara in Liga 3, meciurile din etapa a 8-a au loc mai mult in ziua de sambata.14 dintre jocuri au loc vineri, dintre care doua chiar de la ora 14:00 (AFC Campulung Muscel - Olimpic Zarnesti si FCU Craiova FC 2 - Jiul Petrosani), iar restul incep la ... citește toată știrea