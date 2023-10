Sezonul regular al campionatului Liga 3, editia 2023-2024, a ajuns la jumatate. A noua etapa din cele 18 se disputa la finalul acestei saptamani, vineri si sambata, 20-21 octombrie 2023.Finalul turului acestei editii a Ligii 3 debuteaza vineri, de la ora 15:00, ora de desfasurare a meciurilor in luna octombrie, cu 14 partide. Tot astazi se joaca si a 15-lea meci, dar de la ora 17:00, intre Cetatea Turnu Magurele si Oltul Curtisoara, in Seria a 6-a. Doar in Seria a 3-a nu se joaca deloc vineri. ... citeste toata stirea