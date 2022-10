Liga 3, etapa 9 | Jiul Petrosani reuseste scorul zilei, urmata indeaproape de AFC Odorheiu Secuiesc. CSM Resita se impierdica la Chisineu Cris. Bistrita, victorie chinuita acasa

Campionatul Ligii 3, sezonul 2022-2023, continua din acest moment cu o echipa in minus. Astra, campioana Romaniei in 2016, s-a retras din competitie in aceasta saptamana, iar FRF a retrogradat-o in ultima liga a judetului Giurgiu.In aceste conditii, Seria a 4-a, din care facea parte trupa din Giurgiu, va continua cu un numar impar de echipe, astfel ca in fiecare etapa vom avea o formatie care va sta. In plus, rezultatele inregistrate de Astra in primele opt etape, pana la momentul abandonului, ... citeste toata stirea