Liga 3, etapa a 2-a de play-off si play-out | 15 partide au loc ACUM. Primele doua clasate din seriile 5 si 6 au meci intre ele

Etapa a 2-a din partea a doua a campionatului Ligii 3, editia 2021-2022, faza play-off-ului, respectiv a play-out-ului, isi desfasoara vineri, sambata si duminica, 8, 9 si 10 aprilie, meciurile, 49 la numar.Vineri, 8 aprilie, de la ora 17:00, sunt programate sa se dispute 8 meciuri in play-off si 7 in play-out. Sambata, primul joc are loc de la ora 14:00, una neobisnuita. E vorba despre partida dintre SR Brasov si CSO Plopeni, din play-out-ul Seriei a 5-a. De la ora 17:00, in play-off au loc ... citeste toata stirea