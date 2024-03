Liga 3, prima etapa din play-off si play-out | Bistrita incepe play-off-ul cu un succes la scor, Dunarea Calarasi pierde acasa. Zalaul si Valcea fac si ele pasi gresiti. SR Brasov e tot mai aproape de Liga 4

Weekendul trecut s-a incheiat sezonul regular de Liga 3, editia 2023-2024, s-a tras linie, am aflat ultimele sapte participante in turneele de play-off si componenta grupelor de play-out.De acum debuteaza cele doua turnee la finalul carora vom afla cele 20 de participante in faza semifinala a barajului de promovare in Liga 2, respectiv cele 19 echipe care vor mai retrograda, tinand cont de faptul ca din Seria 1 au fost exclude deja Viitorul Darabani si Foresta Suceava. Din acest motiv, ... citește toată știrea