Liga 3, rezultate etapa 5 play-off si play-out | Foresta isi ia revansa in fata liderului, Rapid 2 a pierdut incredibil. Deva a fost aproape sa rupa seria invincibilitatii Resitei, Slatina a egalat in prelungiri

Etapa a 5-a din play-off-ul, respectiv play-out-ul Ligii 3 are programate meciurile pentru vineri sau sambata, 29, respectiv 30 aprilie. Pentru echipele din play-out, aceasta runda incheie turul, in timp ce in play-off formatiile joaca etapa a doua din retur, insa ele vor mai juca o data turul.Vineri, de la ora 17:00, se joaca 9 meciuri din cele 20 din play-off, cat si 9 din cele 29 din play-out. Sambata, cu exceptia unei partide, jocurile se disputa tot de la ora 17:00. Recolta Gheorghe Doja ... citeste toata stirea