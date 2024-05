Liga 3, ultima etapa din play-off si penultima din play-out | Doua meciuri se disputa ACUM. Altele 17 incep la ora 18:00

Dupa Liga 2, si Liga 3 este aproape de finalul sezonului 2023-2024. In acest weekend se incheie play-off-ul, in timp ce din play-out mai este de disputat o etapa, weekendul urmator.Vineri si sambata, 17 si 18 mai 2024, au loc ultimele jocuri din play-off, din cadrul etapei a 9-a. Sapte partide au loc vineri, de la ora 18:00, iar restul de 13 se disputa sambata, de la ora 18:00, cu o exceptie, Viitorul Simian - CSC Ghiroda si Giarmata Vii (Seria 7), care are loc mai devreme, de la ora 16:00.In ... citește toată știrea