O etapa a mai ramas de disputat din aceasta editie a play-off-ului Ligii 3 si doua din play-out. Runda a 9-a, in cazul ambelor turnee, are loc vineri si sambata, 19-20 mai 2023.Ocupantele locurilor 1 si 2 din play-off, in cele zece serii, vor merge apoi in faza a treia a campionatului, barajele de promovare in Liga 2, iar clasatele pe locurile 3 si 4 intra in vacanta. In play-out, ultima etapa are loc la finalul saptamanii urmatoare.Vineri au loc 11 meciuri in play-off si 13 din play-out. Cu ... citeste toata stirea