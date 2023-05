Daca play-off-ul Ligii 3 s-a incheiat la finalul saptamanii trecute, cand a avut loc etapa a 9-a, in play-out mai este de disputat o runda. Etapa a 10-a are programate meciurile vineri si sambata, 26-27 mai 2023, iar apoi echipele vor intra in vacanta. Doua formatii si-au si incheiat jocurile oficiale din acest sezon, Viitorul Darabani si FCSB 2, ultimele programate sa stea in seriile lor incomplete. FCSB 2 este una dintre retrogradate, astfel ca daca nu va fi invitata inapoi in campionat de ... citeste toata stirea