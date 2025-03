Lindsey Vonn, primul podium de la revenire: "A fost un sezon greu, cu oameni care spuneau ca nu mai pot, ca sunt prea batrana"

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 23 martie 2025, 22:35 / Actualizat duminica, 23 martie 2025 23:12Lindsey Vonn (40 de ani) a fost a doua in proba de Super-G a Cupei Mondiale de la Sun Valley (SUA), etapa finala a sezonului.Lindsey Vonn s-a intors in schiul alpin in noiembrie anul trecut, dupa cinci ani de pauza, iar duminica a reusit sa urce pentru prima oara pe podium. Victoriasa de 82 de ori in Cupa Mondiala, americanca a fost in Super-G-ul de la Vail. Ea a fost depasita ... citește toată știrea