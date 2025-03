Lista cu cei 10 fotbalisti ai Buzaului care iau avionul spre Cluj Napoca pentru meciul cu CFR * Jucatorii vor plati biletele

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 08 martie 2025, 14:29 / Actualizat sambata, 08 martie 2025 15:23Gloria Buzau se deplaseaza cu doua garnituri spre Cluj Napoca pentru meciul cu CFR Cluj de maine, de la ora 15:00. Zece fotbalisti vor merge cu avionul, restul, in frunte cu Eugen Neagoe, se vor deplasa cu autocarul spre orasul de pe malul Somesului.Gloria Buzau inoveaza in fotbalul romanesc. Deplasarile spre Cluj Napoca le face in doua transe. O parte a lotului merge in capitala ... citește toată știrea