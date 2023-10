Articol de Andrei Craitoiu, Raed Krishan (foto) - Publicat vineri, 27 octombrie 2023, 19:03 / Actualizat vineri, 27 octombrie 2023 19:29Echipa nationala feminina a Romaniei are programate in aceasta luna doua jocuri din Liga Natiunilor, ambele impotriva Slovaciei! Primul se joaca astazi, de la ora 19:00, pe stadionul Arcul de Triumf. Cel de-al doilea e programat in deplasare, marti, 31 octombrie, de la ora 16:30, la Senec.Nationala feminina vine dupa un inceput de campanie dificil, in care ... citeste toata stirea