Articol de David Marinescu - Publicat duminica, 10 septembrie 2023, 18:40 / Actualizat duminica, 10 septembrie 2023 19:27Africa de Sud si Scotia se dueleaza acum, pe "Stade Velodrome" din Marseille, intr-o confruntare din Grupa B a Cupei Mondiale de rugby, din care face parte si Romania. Partida a inceput la 18:45 si poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro si in direct la Digi Sport 2 si Orange Sport 2.Doua dintre natiunile cu traditie in rugby, Africa de Sud si Scotia, se infrunta ... citeste toata stirea