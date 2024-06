LIVE Al 3-lea amical al verii pentru Dinamo * "Cainii" egaleaza rapid

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat sambata, 29 iunie 2024, 18:36 / Actualizat sambata, 29 iunie 2024 19:10Dinamo joaca in aceste momente impotriva slovenilor de la Domzale, in al 3-lea amical al verii pentru echipa antrenata de Zeljko Kopic. Partida a inceput la ora 18:30 si este liveVIDEO pe GSP.ro. Meciul are loc in complexul de la Rogaska Slatina. Fiecare repriza va dura 60 de minute.Este primul amical al "cainilor" din stagiul de pregatire din Slovenia, unde vor sta pana pe 7 iulie. ... citește toată știrea