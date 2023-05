Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 29 mai 2023, 10:55 / Actualizat luni, 29 mai 2023 13:26Ana Bogdan (63 WTA, 30 de ani) debuteaza la Roland Garros 2023. Joaca ACUM in turul 1 contra Camila Osorio (86 WTA, 21 de ani). Partida e liveSCORE pe GSP.ro si in direct pe Eurosport.live * Ana Bogdan - Camila Osorio 6-3, 3-6, 0-0Dupa calificarea Irinei Begu, si Ana Bogdan spera azi sa ajunga in turul 2, fiind favorita la pariu.Initial, Ana Bogdan trebuia sa joace in turul contra ... citeste toata stirea