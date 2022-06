live Ana Bogdan si Irina Bara, eliminate in turul II la Wimbledon! Buzarnescu joaca acum pe Arena Centrala la Wimbledon

Articol de GSP - Publicat joi, 30 iunie 2022, 22:25 / Actualizat joi, 30 iunie 2022 23:26Mihaela Buzarnescu (34 de ani, 127 WTA) joaca acum in turul 2 de la Wimbledon impotriva lui Cori Gauff (18 ani, 12 WTA). Partida e liveTEXT pe GSP.ro si televizata pe Eurosport 2.CuprinsAna Bogdan, aproape de o revenire spectaculoasaIrina Bara, nicio sansa in meciul cu BadosaAzi, Ana Bogdan (29 de ani, 111 WTA) si Irina Bara (27 de ani, 122 WTA) au fost eliminate in turul secund al turneului de la ... citeste toata stirea