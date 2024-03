LIVE Armenia U21 - Romania U21, in preliminariile EURO 2025

Articol de Romeo Ene - Publicat marti, 26 martie 2024, 12:14 / Actualizat marti, 26 martie 2024 13:01Romania U21 poate urca pe primul loc in grupa E a preliminariilor Euro 2025. Selectionata lui Daniel Pancu (46 de ani) o infrunta ACUM pe Armenia U21 in deplasare. Partida a inceput la 13:00, este liveTEXT pe GSP.ro si televizata pe PRO Arena."Tricolorii" mici sunt pe locul 2 in grupa, cu 10 puncte dupa 5 meciuri jucate. Lider este Elvetia, cu 11. In tur, Romania s-a impus pe teren propriu, ... citește toată știrea