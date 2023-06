Articol de Andrei Petrescu - Publicat duminica, 11 iunie 2023, 12:00 / Actualizat duminica, 11 iunie 2023 13:27Carmen Bucuresti si U Cluj se infrunta acum in finala Cupei Romaniei la fotbal feminin. Meciul este live pe GSP.ro si in direct pe ProArena.Carmen Bucuresti - U Cluj, live 0-0Min 20: Jocul este echilibrat, nicio echipa nu a reusit sa-si creeze vreo ocazie importanta de golA inceput partida!Faza amuzanta inainte de startO faza amuzanta s-a intamplat in momentul in care ... citeste toata stirea