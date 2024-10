LIVE Cehia U20 - Romania U20, in a #3 a runda din Elite League * Musi deschide scorul

Articol de Alexandru Tomutiu - Publicat joi, 10 octombrie 2024, 17:50 / Actualizat joi, 10 octombrie 2024 19:24Romania U20 intalneste Cehia U20, intr-un meci care conteaza pentru runda cu numarul #3 din turneul amical Elite League. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro si este televizat pe site-ul FRF.tv.Elevii lui Costin Curelea sunt in cautatea primelor puncte in grupa de Elite League, dupa ce au pierdut in primele doua partide. Au cedat cu Germania, 2-3, apoi cu Anglia, ... citește toată știrea