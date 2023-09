Articol de David Marinescu - Publicat marti, 05 septembrie 2023, 18:27 / Actualizat marti, 05 septembrie 2023 18:59Sorana Cirstea (33 de ani, #30 WTA) lupta, miercuri dimineata, pentru o calificare istorica in semifinalele US Open. Jucatoarea din Romania o infrunta in "sferturile" de la New York pe Karolina Muchova (27 de ani, a zecea jucatoare a lumii). Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro si in direct la Eurosport.Invingatoarea acestui meci o va intalni in penultimul act de la US Open pe ... citeste toata stirea